Santistas ansiosos para jogo com seleção Os jogadores do Santos estão ansiosos para enfrentar seus companheiros Robinho, Paulo Almeida e Alex no amistoso contra a seleção brasileira Sub-23, terça-feira, na Vila Belmiro. "Vai ser complicado porque ele (Robinho) é um jogador habilidoso e rápido, mas temos que marcar nas costas dele, não deixando jogar", afirmou o zagueiro André Luís. "Vamos chegar firme, não vamos dar moleza para ele, não." Bem-humorado, André Luís nem cogita levar uma pedalada de Robinho. "Tem que dar uma chegadinha para ele nem pensar em pedalar, pois é um jogador difícil de marcar. Tem que pegar leve, mas uma pegadinha não vai matar ninguém", disse o zagueiro do Santos. "Ele que saia para lá, que vá dar pedalada lá do outro lado, em cima do Pereira, Narciso ou Silvio, senão o bicho vai pegar aqui, não vem fazer graça." Para o atacante William, que se casa nesta sexta-feira, a missão também não será fácil: enfrentar o zagueiro Alex. "Não vai ser fácil, não. Ele é muito chato, onde você vai ele está atrás e mais: ele é forte, se colocar o corpo na frente tem que derrubá-lo, fazer a falta, senão ele carrega e vai levando a bola", revelou.