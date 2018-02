Santistas comemoram "arrancada" O ambiente era de euforia no vestiário santista após o bom resultado no Estádio Barradão, que pode ser a primeira das planejadas três vitórias do técnico Vanderlei Luxemburgo para levar o time da 20a para as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Luxemburgo avaliou que o trabalho de dez dias feito em Atibaia foi muito importante para a evolução do seu time. "Já reapareceu o nosso toque de bola, mas a coisa ainda está muito distante do que nós queremos", disse, classificando de "essenciais" os dois próximos jogos do Santos na Vila Belmiro para avançar na competição. "Queremos colocar o Santos nos primeiros lugares e depois buscar a conquista do campeonato, já estou colocando o meu pensamento em prática. Você veja que todo mundo está participando da marcação", disse, informando que a tendência é dar conjunto e manter essa equipe. "Mas ainda vou ver nos treinamentos da semana". Ele elogiou as participações de Robinho, Deivid e Diego. O meia Diego disse que "sem dúvida" seu time fez uma excelente partida hoje. "Agora é manter esse futebol", comentou, explicando que no segundo tempo já que o Santos estava com a vantagem no placar, o time ficou mais plantado na defesa esperando o adversário. "O Vitória arriscou no segundo tempo, mas nós conseguimos suportar a pressão e fizemos o segundo gol num contra-ataque". Feliz com o segundo gol, o atacante Basílio que substituiu Robinho no final do jogo disse que o treinador Vanderlei Luxemburgo confiou nele apesar do pouco tempo. "Mesmo sabendo que faltavam pouco minutos, o técnico me colocou em campo e consegui fazer mais um gol. Estamos buscando essa arrancada há muito tempo e vamos lutar agora para isso", concluiu. O veterano Ricardinho achou que a equipe conseguiu colocar em campo o trabalho feito por Luxemburgo nos últimos dias. "Nós precisávamos demonstrar o nosso trabalho e o fizemos: agora temos dois jogos em casa para somar pontos", observou, enfatizando que o Santos precisava de uma boa vitória como a de ontem. "Trabalhamos duro para que nosso time chegasse à vitória, procuramos tocar a bola e envolver o adversário", disse. Ricardinho preferiu não usar o termo "reação". "Precisamos de uma regularidade de pontos não só de uma reação. Aos poucos nós vamos somar esses pontos. Essa vitória foi importante, pois o adversário é muito bom e isso valorizou nosso resultado". Enquanto o Santos comemorava, os jogadores do Vitória amargavam a segunda derrota seguida no Estádio Barradão e além disso saíram vaiados pelos torcedores. O Volante Vampeta, festejado pelos torcedores quando chegou ao Vitória foi o mais criticado. O técnico Agnaldo Liz também deixou o campo sendo xingado de "burro" pela torcida.