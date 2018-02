Santistas convocam torcida no interior "Quero ver Rio Preto tomada." Recado mais direto, impossível. Pegando os microfones das emissoras de rádio, o lateral-esquerdo Léo, um dos jogadores mais queridos pelos santistas, praticamente "intimou" a torcida de São José do Rio Preto a lotar o estádio Teixeirão no domingo, na partida decisiva contra o Vasco. E ele não convocou só os moradores de Rio Preto. "Quero ver toda a torcida do Santos tomar conta daquela cidade, tomar conta daquele estádio. Vamos fazer de Rio Preto a nossa casa." Outro que convocou a torcida para lotar o Teixeirão foi Vanderlei Luxemburgo. "Já tivemos boas apresentações lá (vitória sobre Fluminense e Grêmio, por 5 a 0 e 5 a 1, respectivamente) e quero convocar todos os santistas da região de Rio Preto a lotarem o estádio. A presença da torcida será muito importante, como foi contra o São Caetano. Essa empatia do time com o torcedor é fundamental." Mesmo sendo de longe o jogador mais empolgado do elenco, Léo conseguiu conter a euforia nas palavras. "O título ainda não está garantido. Precisamos ainda vencer o Vasco", lembrou. Se até Léo mantinha os pés no chão, o que esperar de Ricardinho, sempre um dos mais contidos? Sem alterar o tom de voz - e sem gritar, como fez Léo -, o meia alertou para o perigo do entusiasmo excessivo. "A euforia é grande. Buscávamos chegar à última rodada com a liderança nas mãos e esse objetivo foi conquistado. Temos de comemorar agora, mas logo depois esquecer e começar a trabalhar para enfrentar o Vasco."