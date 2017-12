Santistas creditam vitória à garra Superação, vontade, garra. Foram as palavras mais utilizadas pelos jogadores do Santos ao término da partida, em que venceram o Coritiba por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado manteve o time dois pontos atrás do líder Atlético Paranaense. "Às vezes não se pode usar a técnica, mas vamos na vontade", declarou o atacante Deivid, autor do gol. Segundo o jogador, o pedido para que houvesse muita garra foi feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no intervalo. O mesmo discurso teve o meio-campo Ricardinho. Segundo ele, o primeiro tempo estava difícil vencer a marcação do Coritiba e dar o movimento adequado às jogadas. "No segundo tempo conseguimos impor melhor o nosso ritmo e era o que precisávamos", afirmou. "Quando não dá na técnica e no plano tático tem que ir na garra", reafirmou. O lateral Flávio, que substituiu Paulo César, internado antes do início do jogo para exames no abdome, reclamou do estado do gramado do Couto Pereira. "Mas o time deles também foi forte", disse. Para Ricardinho, não se pode culpar o gramado. "Nós fomos marcados muito", afirmou. Sobre o fato de o Atlético Paranaense também ter vencido, Ricardinho desconversou. Temos que pensar no nosso resultado", declarou. "Tomara que não vá assim até a última rodada (o Santos perseguindo o Atlético)".