Santistas criam ONG para salvar time O Santos já tem um poder paralelo. Empresários da capital, torcedores do time, instituíram a Fundação Santos Vivo, uma Organização Não-Governamental (ONG) para levantar o clube, que não conquista um título importante há 17 anos e está envolvido atualmente numa grande crise financeira, perdendo o elenco e com pagamentos de direitos de imagem atrasados. O empresário José Carlos Peres é o primeiro presidente da entidade e revela que já há 10 mil torcedores cadastrados e que o site na Internet está recebendo de 8 a 10 mil visitantes por dia no endereço www.santosvivo.org. Os planos na ONG Santos Vivo são ambiciosos: até o final do ano pretendem desenvolver uma campanha para que o Santos tenha 500 mil sócios, quase cem vezes mais do que atualmente. Cinco projetos serão apresentados ao conselho diretor com custo zero para o clube. Pretende-se modernizar o Santos, com informatização e adoção de novo modelo de gestão, mais profissional. A construção de um novo estádio é outra prioridade, ao lado do pagamento das atuais dívidas e ainda a fusão do Santos com outros times da cidade, como a Portuguesa Santista e o Jabaquara. Com tudo isso, pretende-se melhorar a imagem do clube e, a partir dela, montar um grande time de futebol. "Há empresários fortes interessados no patrocínio da camisa do Santos, por exemplo, mas ninguém quer investir no clube nas condições em que se encontra hoje", disse José Carlos Peres. A entidade ainda não conseguiu um contato com Pelé e pretende discutir com ele os caminhos que está propondo para o Santos. Peres informou que não serão apresentados candidatos às eleições do fim do ano e que as propostas serão apresentadas ao Conselho Deliberativo. "Não somos o terceiro poder, somos o único", conclui José Carlos Peres, o presidente da Santos Vivo.