Santistas depõem na CPI do Futebol A CPI do Futebol começou a ouvir hoje pela manhã, os depoimentos dos ex-dirigentes santistas Samir Abdul-Hak e José Paulo Fernandes. Além deles, a comissão ouve o empresário de futebol, Ivani Targino de Melo. Segundo o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), a ordem dos depoimentos "definirá o grau de responsabilidade dos envolvidos em desvio de recursos, má administração e transferência irregular de atletas". Os depoimentos começaram com o empresário Ivani Targino de Melo. Na seqüência deverá falar o ex-vice-presidente santista, José Paulo Fernandes e, por fim, Samir Abdul-Hak, ex-presidente do Santos Futebol Clube. Na CPI da CBF/Nike, instalada na Câmara dos Deputados, o debate de hoje, gira em torno de patrocínios, contratos de marketing e direitos de transmissão. Foram convidados para o debate o presidente da Hicks Muse Tate & Furst, John Richard Law; e o diretor-executivo da Globo Esportes, Marcelo de Campos Pinto.