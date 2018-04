Santistas destacam atuação perfeita logo na estreia

Com o retorno de Giovanni e grande atuação de Paulo Henrique Lima, foi a estreia que o Santos queria. A goleada sobre o Rio Branco, neste domingo, no Pacaembu, foi o reflexo de uma partida em que os comandados de Dorival Júnior dominaram o adversário. "O começo foi bom para os jogadores que mais uma vez estão buscando espaço na equipe", falou Paulo Henrique.

Na semana que antecedeu o início do Campeonato Paulista, Dorival disse que este ano tem de ser o da confirmação de Paulo Henrique e de Neymar. A resposta não poderia ter sido melhor: cada um fez dois gols. Também mostraram entrosamento com André, que começou como principal atacante. "Estamos entrosando. (O time) Vai dar muito certo", afirmou Neymar, que atuou aberto pelas laterais e levou vantagem sobre seus marcadores.

Desde a entrada do Santos em campo, a torcida presente no estádio esperava por Giovanni. Aplaudido quando se dirigiu ao banco, ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo e agradeceu pelo incentivo fazendo bela jogada no lance do terceiro gol, marcado por Paulo Henrique. "Que passe, né? Foi mais bonito do que o gol. A gente tem de correr por ele e deixá-lo lá na frente para decidir", disse o menino, que abriu o placar com um chutaço de fora da área.

Giovanni preferiu não valorizar seu passe. Exaltou o colega. "Foi um passe normal do jogo. Qualquer jogador poderia dar. Paulo Henrique foi muito inteligente".

O veterano jogador teve até participação involuntária no quarto gol, quando Neymar tentou cruzar e acabou balançando a rede. "Foi muita sorte. Vi o Giovanni sozinho no segundo pau. Tentei cruzar e entrou. A presença dele será muito importante".