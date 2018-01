Santistas enaltecem a força do grupo para as semifinais Os jogadores do Santos que participaram da vitória sobre o Juventus, em São José dos Campos, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, aprovaram a atuação da equipe e mostraram a força do grupo para a seqüência do Estadual. Mesmo com vários jogadores reservas, o time jogou bem e não teve dificuldades para ganhar pela 16.ª vez em 19 partidas. ?O resultado prova que o grupo é forte?, disse Domingos, autor do primeiro gol. ?Os titulares foram poupados, mas quem entrou deu conta do recado.? Com o time classificado antecipadamente às semifinais - o adversário será o Bragantino -, vários titulares como Zé Roberto, Kleber e Rodrigo Tiuí forçaram o terceiro cartão amarelo contra o Noroeste, no último domingo. Outros, como o goleiro Fábio Costa e os laterais Pedro e Dênis, foram poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nesta quarta. O goleiro Roger, que entrou em campo pela primeira vez em 2007, também exaltou a força do elenco santista. ?Não é fácil treinar para não jogar quase nunca?, admitiu o reserva de Fábio Costa. ?Mas eu tenho que estar sempre pronto.? Além da camisa 1, Roger usou também a faixa de capitão.