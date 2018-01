Santistas entendem posição de Parreira Envolvidos na disputa da Libertadores da América, título que o Santos não conquista há 40 anos, os jogadores que poderiam ter sido convocados hoje para a seleção principal entenderam a posição de Parreira e esperam uma nova oportunidade para realizar o sonho de defender o Brasil. "Todo jogador quer ser convocado, mas estamos numa competição muito importante e é normal que não sejamos chamados, para não prejudicar a equipe", disse o atacante Robinho. O volante Renato, uma das peças principais do time do Santos, disse que recebeu com tranqüilidade a lista dos convocados sem o seu nome. "Sei que haverá novas convocações pela frente e continuarei trabalhando para estar numa boa fase quando surgir nova oportunidade", disse ele. O zagueiro Alex, outro nome que está sendo lembrado para a seleção, comentou que "pelo menos o professor Parreira está olhando para a gente, sabe do nosso potencial e que temos condições de chegar lá".