Santistas enumeram motivos para o empate Não podia ser pior: com o empate desta quarta-feira contra o Guarani, o Santos permitiu que o Cruzeiro abrisse dez pontos de vantagem, diminuindo ainda mais as chances de os santistas conquistarem o bicampeonato Brasileiro. Para o próximo jogo, sábado contra o São Caetano, o time não poderá contar com o zagueiro André Luís, expulso no final da partida. "Estamos perdendo pontos em casa", lamentou o lateral-esquerdo Léo, "e agora temos que conquistar fora o que não conseguimos aqui". Ele não gostou do empate, nem da maneira que o time campineiro se armou para jogar na Vila Belmiro. "Eles jogaram muito fechados, fizeram o anti-jogo e assim fica difícil jogar." Contava com uma vitória e comentou. "Precisamos correr atrás e nem sempre as coisas acontecem como a gente quer." O zagueiro Alex entende que "faltou pontaria na frente?. ?Acabamos abrindo espaço e aí tivemos que correr atrás." Robinho admitiu que o time errou muito nas finalizações, mas justificou. "Não é por falta de treino, foi falta de sorte." E concluiu. "Acabamos empatando o jogo que não podíamos empatar." Fábio Costa acha que o Santos "não fez uma partida abaixo da crítica, fez um primeiro tempo muito bom, mas voltou a perder muitos gols e eles fizeram falta". O goleiro lamentou o gol que o time não marcou. "Não foi de má-fé, mas é incrível como os juízes erram nos jogos do Santos, foi mais uma coincidência." Em desvantagem no placar, o Santos teve que buscar o empate a qualquer custo. "Foi no desespero e o time saiu de suas caraterísticas, que sempre foi de trabalhar muito a bola, chegar com qualidade ao ataque e finalizar." Fábio Costa deixou o campo revoltado com o comportamento de alguns torcedores, que ficaram incomodando durante o jogo. "Sou um profissional e exijo respeito desses babacas que vêm aqui para prejudicar o time, não para apoiar." Em sua análise, o resultado foi ruim para sua equipe. "Ficou mais difícil agora que o Cruzeiro abriu dez pontos, mas nada é impossível."