Santistas esperam convite da Ferrari Os jogadores do Santos ficaram impressionados com a simplicidade e alegria de Michael Schumacher. O pentacampeão mundial de F-1 apertou a mão de todos e demorou-se mais conversando com Diego, que ?arranha? no inglês, logo que entrou no vestiário. ?Ele é muito alegre. Deu para sentir já no aquecimento dos times nos vestiários?, afirmou Diego. Leia mais no Jornal da Tarde