Santistas evitam comentar sobre crise As principais estrelas do elenco santista preferiram o silêncio um dia após a goleada por 4 a 0 sobre o Internacional. Nelsinho Baptista, o técnico que depois do jogo de domingo culpou o antecessor Gallo pela crise, evitou se aproximar dos repórteres. Para distrair a imprensa, apareceram, cabisbaixos e assustados, o atacante Claudio Pitbull e o volante Heleno. ?Resultados assim acontecem, o ambiente é bom, todos se dão bem com o professor Nelsinho?, foram algumas das frases defensivas do atacante. ?Aqui são todos homens, não existe essa história de jogador entregar resultado, isso não existe.? Pitbull, contratado pelo Santos a pedido do ex-treinador ? assim como Heleno ?, acha que qualquer coisa que falar sobre a polêmica entre Nelsinho e Gallo prejudicará ainda mais a equipe. ?Só temos de trabalhar, suar a camisa e esperar os resultados, que eles vão acontecer?, recomendou, para fechar o assunto. Pitbull analisa o momento do time como erro coletivo. ?Não é culpa do técnico de hoje, nem do anterior. Todo mundo tem de assumir sua responsabilidade: técnico e jogadores.? Heleno não queria falar muito, tinha medo de dizer besteira. ?Na última vez que falei demais, fui obrigado a pedir desculpas para o grupo?, justificou, referindo-se à entrevista que deu duas semanas atrás, e na qual afirmou que faltava empenho aos companheiros. Entre Heleno e Pitbull, uma crítica comum. Ambos lamentaram a dispensa, na reta final do Campeonato Brasileiro, de quatro companheiros: Bóvio, Flávio, Léo Lima e Diego. O volante já começa a pensar que seus dias podem estar acabando no Santos. ?A gente fica preocupado. Depois de resultados ruins costumam dispensar atletas.? Nesta segunda-feira, os atletas que atuaram contra o Inter realizaram apenas treino físico, em Atibaia, bem longe da torcida. ?Um pouco de tranqüilidade é bom. Eu ficava com receio de ir para o treino em Santos porque sabia que tinha torcedor que morava perto da minha casa?, revelou. O time joga quarta-feira, no Pacaembu, contra o Paraná e não deve contar com o lateral-direito Paulo César e o volante Gavião, machucados. Também não jogam os zagueiros Luiz Alberto e Ávalos, o lateral-esquerdo Kleber e o volante Zé Elias.