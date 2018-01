Santistas fazem lição de casa Leão aproveitou o treino técnico de hoje cedo, no CT Rei Pelé, para ensaiar lances para corrigir falhas de colocação dos jogadores de defesa dentro da grande área, principalmente nos lances de bola parada, e de finalizações, apesar do alto índice de aproveitamento nas conclusões que o time apresentou na goleada por 5 a 1 contra o América, da Colômbia, no meio da semana, em Cali, pela Libertadores. "Houve erro tático no gol do América e falhas de posicionamento não só naquela partida como nas anteriores. São detalhes que devem ser acertados no que eu chamo de lição de casa", explicou o técnico, que prefere ensaiar os lances do que se limitar às cobranças verbais. "Não é bom encher a cabeça deles. A melhor maneira de se chegar ao ideal é ensaiando. Também julgo normal o time falhar, mesmo porque se não houvesse falhas, não haveria emprego para treinador." No treino de chutes no gol, Leão deu atenção especial para Ricardo Oliveira que, após uma atuação apagada contra o Juventus, domingo passado, reagiu e fez dois gols diante do América, na Colômbia. Ele quer que o ex-atacante da Portuguesa de Desportos fique sempre atento e procure se movimentar com constância para abrir espaços para os jogadores que chegam de trás para finalizar. Por conta própria, Ricardo Oliveira treinou cobranças de faltas com barreira fixa do lado direito e do lado esquerdo. "Mesmo antes de vir para a Vila Belmiro, achava que era alto o volume de jogo do Santos. Agora que estou no time, vejo que o potencial ofensivo é maior ainda. Quero estar bem para aproveitar essa força do time, que está readquirindo o ritmo com os jogos e vai ter que usar a inteligência contra a Internacional, que, com certeza, vai procurar jogar fechada na defesa. O melhor é procurar entrar na área tocando bola de primeira e em velocidade", ensina. "Acredito que o calor vai estar entre 35 e 40 graus mas isso não chega a preocupar porque o desconforto será igual para os dois times. Talvez eles sintam um pouco mais do que a gente porque a nossa equipe é mais jovem." A viagem à Colômbia serviu para que a maioria dos jogadores readquirissem a confiança, abalada pelas discretas apresentações nos três primeiros jogos da temporada. André Luís, que antes do jogo da Libertadores estava pagando castigo por indisciplina, voltou dando conselhos para os companheiros. "É hora de todos terem a cabeça no lugar porque estamos bem no Campeonato Paulista e na Libertadores e a nossa intenção e ganhar os dois títulos." Só antes do treino de hoje cedo, Leão conversou com os jogadores, expondo o seu ponto de vista sobre o que aconteceu na noite de quarta-feira contra o América. De acordo com os jogadores, o técnico não fez nenhum comentário após o jogo e nem mesmo durante a viagem de volta e na concentração, de sexta-feira para hoje. Mas Leão não quis revelar o teor de sua conversa, apenas dizendo que falou sobre o que observou, dando a entender que esperou que passasse a euforia de alguns jogadores para apresentar a sua análise sobre o comportamento do time. Conforme alguns jogadores, numa parte da conversa, Leão falou sobre a necessidade de o time manter a postura séria para somar mais três pontos dentro da Vila Belmiro, amanhã, contra a Inter, dizendo que uma equipe que pretende se classificar não pode sequer empatar dentro de casa e lembrando que o Santos não joga na última rodada e precisa se garantir antes para não ser surpreendido.