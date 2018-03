Santistas fazem maratona até a Coréia Os jogadores do Santos participaram hoje de um treinamento físico de desintoxicação muscular, depois da cansativa viagem de 36 horas à Coréia do Sul. Neste domingo, os atletas fazem amistoso com o Ilhwa Chunma, em Taegu, mas os coreanos só poderão ver em campo cinco titulares: Russo, Galván, Claudiomiro, Paulo Almeida e André Luís. Depois desta apresentação, a delegação inicia a maratona na volta, devendo chegar a Santos na terça-feira, dia da reapresentação geral. Hoje, apenas Robert, Léo e Fábio Costa, convocados pela Seleção Brasileira para o amistoso no Japão compareceram ao CT Rei Pelé para treinar. Os atacantes Dodô e Deivid, que figuraram na lista prévia de Leão, preferiram aderir às férias antecipadas e só voltam na terça-feira, quando os jogadores que permaneceram no Brasil retomam os treinamentos. O volante Freddy Rincón embarca segunda-feira para a Colômbia, onde se apresentará à seleção de seu País. Além do jogo de domingo na Coréia, os dirigentes estão tentando marcar outros amistosos para aumentar a arrecadação nesse período que antece o início do Brasileiro.