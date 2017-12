Santistas ganham folga; Diego não joga Os jogadores do Santos ganharam um dia de folga após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 e só voltam a se apresentar na terça-feira, quando treinam visando o jogo de quarta-feira, contra o Vitória, na Vila Belmiro, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego será o desfalque, pois cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto direto é Jerri, mas isso o técnico Leão só deve confirmar durante as atividades.