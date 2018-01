Santistas já pensam no clássico de sábado Depois do empate contra o São Caetano, que deu a classificação para a próxima fase da Sul-Americana ao Santos, os jogadores só pensam numa coisa: o clássico de sábado contra o São Paulo. Essa partida está sendo considerada decisiva e o lateral-esquerdo Léo não esconde isso. ?Vai ser um jogo de seis pontos, complicadíssimo, pois as duas equipes precisam da vitória." Ele entende que o derrotado terá sua situação complicada no Brasileiro, já que o Cruzeiro está se distanciando dos demais concorrentes ao título. A classificação na Sul-Americana foi comemorada duplamente. ?Conseguimos nosso objetivo e esse resultado nos dá um moral maior para enfrentar o São Paulo no sábado", disse Léo, que acha que seu time merecia a vitória. ?A juíza é muito boa, mas não estava numa noite inspirada", comentou. Elano preferiu não falar sobre o desempenho de Sílvia Regina. ?Nem quero comentar; cada vez que comentamos as coisas pioram." O goleiro Fábio Costa deixou o campo assumindo a falha no gol do São Caetano. ?Fiz duas boas defesas no primeiro tempo que ajudaram o time, mas falhei no cálculo e levei o gol", disse. Ele comentou que ?nas vezes que falhei, o Santos venceu ou se classificou e isso me deixa mais tranqüilo". Em sua opinião, seu time poderia ter ganho, mesmo depois de o time do ABC ter conseguido o empate. ?Podíamos ter marcado mais gols porque criamos muitas oportunidades."