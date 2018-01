Santistas lamentam a chance perdida Estava nítido que os dois gols de desvantagem em Buenos Aires, em duas falhas individuais, abalou o time do Santos. No vestiário, os jogadores tentavam explicar o fim da invencibilidade na Libertadores e a falta de pontaria na hora de finalizar. ?O time não estava inspirado. Ofensivamente, não esteve bem. O Santos dominou a partida, jogou da mesma maneira que está acostumado a jogar na Vila Belmiro, mas sofreu dois gols em razão de duas falhas. Mas deu um banho taticamente no Boca Juniors?, lamentou o goleiro Fábio Costa. ?Não senti a pressão da torcida. Foi um jogo sossegado. É nessas horas que eu cresço e fico mais motivado.? O Santos chegará nesta quinta-feira à noite e os jogadores não terão folga: sexta-feira pela manhã já treinarão e logo depois entrarão novamente em concentração, desta vez para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com a disputa simultânea da Copa Libertadores da América, Leão quer uma vitória contra o time baiano para que o Santos continue entre os primeiros colocados ? está em quarto lugar, com quatro pontos a menos que o líder Cruzeiro, mas com uma partida a menos que os três times que estão na sua frente (Cruzeiro, Internacional e São Paulo). O técnico Emerson Leão ainda não definiu, mas poderá poupar alguns jogadores nessa partida, já pensando no jogo de volta contra o Boca Juniors, quarta-feira, no Morumbi, que vale o título da Libertadores. Depois de enfrentar o Bahia no sábado, os jogadores folgam no domingo e retornam aos treinos na segunda-feira, no CT Rei Pelé.