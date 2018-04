Santistas lamentam gols perdidos e querem reação fora

Um dos bordões mais comuns do futebol brasileiro afirma que o time tem de fazer a lição de casa, ou seja, vencer as partidas em seus domínios para disputar o título. Nem isso o Santos vem fazendo. O empate por 0 a 0 contra o Botafogo, dentro da Vila Belmiro, praticamente afastou a equipe da luta pelo título do Brasileirão e, pior, deixou dúvidas sobre o desempenho do time na reta final da competição. Com 36 pontos, terá dificuldades até para conquistar uma vaga para a Copa Libertadores.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Santos 0 x 0 Botafogo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"O time que quer alguma coisa além no campeonato tem de vencer os jogos dentro de casa. Não conseguimos. Agora, vamos ter de buscar fora de casa para compensar", afirmou o zagueiro Fabão. "Tivemos boas oportunidades, mas não conseguimos fazer o gol. Com isso, o time deles cresceu e tivemos dificuldades no segundo tempo", completou o zagueiro.

Para o atacante Kléber Pereira, simplesmente "não deu". "O time correu e lutou em todos os momentos. Faltou só fazer o gol", minimizou o artilheiro santista, visivelmente irritado com os protestos da torcida. "O torcedor tem direito de vaiar".