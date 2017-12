Santistas lamentam outro jogo fora O Santos perdeu a oportunidade de disputar a última partida do Brasileiro, dia 19 contra o Vasco, na Vila Belmiro. Com a decisão desta quinta-feira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube teve seu estádio suspenso por quatro jogos e só voltará a jogar na Vila Belmiro no ano que vem. "Isso está se tornando uma rotina e se continuar assim vamos disputar o Paulista todo fora de casa. Não chegou a ser uma surpresa", disse o atacante Deivid ao saber da notícia. O técnico Vanderlei contabiliza a má notícia como apenas mais uma entre as que vem recebendo nos últimos tempos. Antes da punição, ele contava com a força de seu time quando joga na Vila Belmiro, onde dificilmente perde, para facilitar o trabalho de conquista do Brasileiro. "O Santos foi prejudicado e acho muito ruim. Fazer o quê? É o que temos". Ele acha que o torcedor tem de entender "o estádio é uma praça esportiva e não um lugar em que a pessoa extravase sua raiva. Ele tem de se comportar bem". Luxemburgo mesmo foi vítima da fúria da torcida na primeira vez que dirigiu o Corinthians depois de romper contrato em sua primeira passagem pelo Santos, tendo recebido uma chuva de dinheiro. "Isso está errado e não é justo um clube ser prejudicado pelo ato de um torcedor irresponsável". A diretoria do Santos negou ainda que vá oferecer recompensa aos adversários do Atlético-PR como incentivo à vitória sobre o rival, conforme o diretor de futebol Francisco Lopes teria informado a um jornal esportivo da Capital. Norberto Moreira da Silva, o vice-presidente santista afirma que "o clube jamais vai compactuar com uma ação desse tipo e, se tiver de gastar dinheiro, gastará com seu plantel, não com outros". Ele comentou ainda que Francisco Lopes foi interpelado pelo presidente Marcelo Teixeira e negou que tivesse falado isso ao jornalista.