Santistas lamentam punição do STJD Enfrentar o Vasco da Gama na Vila Belmiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 19 de dezembro, para comemorar a conquista do título com a torcida era tudo o que os jogadores do Santos queriam. Por isso, a maioria ficou aliviada ao saber que o clube perdeu só um mando de jogo - será cumprido diante do Grêmio, no dia 5 de dezembro, provavelmente em São José do Rio Preto - no julgamento desta terça-feira à noite, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Santos foi julgado pelas ocorrências da partida contra o Corinthians, no dia 6 de outubro, quando foram atiradas moedas e disparado um rojão contra o goleiro Fábio Costa. "Vamos ganhar esse caneco em casa, comemorar muito", disse o otimista zagueiro André Luís. Outros preferem reagir como o técnico Vanderlei Luxemburgo, que reclama das arbitragens, dos julgamentos e insiste que o Santos tem que superar todos os obstáculos se quiser ser campeão. O assunto principal desta terça-feira à tarde, no CT, era o elevado número de pênaltis marcados em Washington, do Atlético-PR, e da possível força política de Mário Celso Pretaglia, ex-diretor de árbitros da CBF e principal dirigente do clube paranaense. "A torcida do Santos é muito grande e somos sempre bem acolhidos em qualquer lugar do interior onde formos jogar. Mas o melhor é mandarmos nossos jogos na Vila Belmiro, porque lá é a nossa casa", resumiu o volante Preto Casagrande, ao saber da perda do mando contra o Grêmio-RS. Ao contrário do que aconteceu domingo diante do Goiás, quando ganhou com um time misto, em Presidente Prudente, o Santos deve ter todos os titulares, à exceção de Robinho, para enfrentar o Coritiba-PR, domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Elano, que corria o risco de ficar de fora em razão da torção que sofreu no começo do jogo diante do Goiás, fez uma ressonância magnética, nesta terça-feira cedo, e ficou constatado que houve apenas uma pequena lesão nos ligamentos do tornozelo direito. "Não dá para fazer uma previsão, mas o local está bem menos inchado e, além disso, Elano se recupera muito rápido", disse o médico Antônio Carlos Taíra. Alerta - A única preocupação de Vanderlei Luxemburgo é com a defesa. Como Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e terá que cumprir suspensão domingo, ele vai decidir entre Ávalos, Antônio Carlos e Domingos quem será o companheiro de André Luís na zaga. Ricardinho (está em Quito, Equador, com a Seleção Brasileira e retorna quinta-feira à tarde), Preto Casagrande e Zé Elias cumpriram suspensão e estão à disposição de Luxemburgo. Preto Casagrande vai ser julgado nesta quarta-feira pela expulsão contra o Criciúma, mas como é primário, deve ser absolvido, mas se for condenado, Zé Elias será o seu substituto. Depois da folga da segunda-feira, os jogadores voltaram ao treino no final da tarde desta terça-feira, sob chuva constante. Luxemburgo nem foi para o campo e Antônio Mello mandou os jogadores correram em volta dos campos e depois fazer exercícios na caixa de área. Para esta quarta-feira, a programação prevê treino físico pela manhã e técnico à tarde. O único jogador que está em tratamento médico é o volante Ricardo Bóvio, que sofreu distensão no músculo adutor da coxa direita. De acordo com o médico Antônio Carlos Taíra, ele deve fazer uma ressonância nesta semana para se avaliar a sua recuperação e provavelmente será liberado para reiniciar os treinos na próxima semana.