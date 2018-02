Santistas lotam filas por ingressos Centenas de torcedores lotaram nesta quarta-feira os postos de venda de ingressos para a partida entre Santos x Vasco, domingo, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2004. Uma vitória simples garante o bicampeonato ao time santista. A carga de ingressos é de 36.426. Além da Vila Belmiro, os bilhetes podem ser encontrados na loja Santos Mania, na Avenida Paulista, e no próprio local do jogo. Os ingressos custam R$ 15 para a arquibancada e R$ 30 para as cadeiras. Vale lembrar que estudantes e aposentados pagam meia.