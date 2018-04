Santistas mantém confiança após derrota para o Goiás

O Santos deixou escapar neste domingo a oportunidade de conquistar ao menos um empate contra o Goiás, perdendo por 2 a 1 no Serra Dourada. A derrota manteve o time do técnico Vanderlei Luxemburgo com 28 pontos, na 11.ª posição do Campeonato Brasileiro. No entanto, com a equipe ainda tendo um jogo a menos para disputar, os jogadores santistas mostraram confiança no trabalho que vem sendo realizado, mantendo o otimismo para a sequência da competição.

O experiente volante Emerson, de 33 anos, que fez sua estreia com a camisa do Santos no segundo tempo, admitiu que a partida deste domingo era como um teste para a equipe paulista. "Vencer esse jogo seria para nós testar o nosso potencial para a Copa Libertadores", afirmou. "Temos muito potencial, mas todo mundo sabe também que vencer o Goiás no Serra Dourada não é fácil", contemporizou o jogador.

O pensamento de Emerson foi compartilhado pelo volante Germano. "É claro que ficamos abatidos com a derrota", admitiu o santista. "Mas nós vamos alcançar todos os nossos objetivos." O meia Madson fez coro a Germano, também confiando que o Santos está no caminho certo para brigar por uma vaga na Libertadores. "Nosso time está bem, só precisa acertar uns detalhes para matar um jogo logo de cara", comentou.

Para o zagueiro Fabão, as cinco partidas de invencibilidade que o Santos sustentava até este domingo também mostram que a equipe pode lutar pelas primeiras posições. "O time é aplicado", opinou o defensor. "Nosso time está subindo de produção e nós vamos trabalhar mais e melhor."