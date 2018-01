Santistas não falam em ?marmelada? Os jogadores do Santos retomam nesta manhã de segunda-feira os treinamentos no CT Rei Pelé desanimados com a desclassificação no Paulista. Neste domingo pela manhã torceram pela Ponte Preta, mas o Guarani venceu por 3 a 1 e ficou com a vaga. À tarde, a última chance foi perdida quando o Santo André empatou com o São Paulo por 2 a 2, resultado que classificou as duas equipes. Com isso, os santistas só voltam a jogar dia 12 em Quito, contra o El Nacional, jogo válido pela Libertadores da América. O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, evitou falar em "marmelada" no jogo entre São Paulo, limitando-se a dizer que "os dois fizeram a sua parte" e preferiu atribuir a desclassificação de seu time ao árbitro Paulo César de Oliveira. "Se o São Paulo perdesse o jogo para o Santos, estaria fora e, para manter o time do Morumbi na competição, foi preciso tirar o Santos". Prosseguindo em suas críticas ao juiz, lembrou que nas seis últimas partidas do clube apitadas por ele, os santistas perderam cinco e empataram uma. "O Paulo César teve uma péssima atuação no clássico e tirou o Santos da competição", completou. Com o fim da primeira fase do Paulistão, o Santos ficou em nono lugar, classificação que deixará o campeão brasileiro fora de campo por três semanas. "Agora, é pensar só na Libertadores, que é um campeonato muito importante para nós", disse o atacante Ricardo Oliveira, decepcionado com a desclassificação. Robinho, seu companheiro de ataque, não gostou de ter de ficar parado até o dia 12. "É muito ruim ficar sem jogar durante todo esse tempo", disse ele, que alimentava a esperança de classificação, que acabou não ocorrendo porque os resultados dos outros jogos não ajudaram. "Não conseguimos a vaga com nossas forças, mas havia essa possibilidade que, infelizmente, não aconteceu". Diego também tinha muita esperança na vaga. Para ele, essa segunda chance seria oportuna num momento em que o futebol do time está em ascensão. "Nossa esperança era repetir o Brasileiro, em que conseguimos a vaga na última rodada e ganhamos o título". Fora do campeonato estadual, apenas lamentou. "seria muito importante para nós sermos os campeões paulistas, pois o clube não ganha esse troféu há muitos anos". Para ele, a missão da equipe agora é pensar na Libertadores e continuar jogando o mesmo futebol para manter a boa campanha no torneio sul-americano.