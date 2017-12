Santistas não querem pensar no Cruzeiro Os jogadores do Santos continuam sem querer pensar no Cruzeiro, que necessita de apenas uma vitória em três jogos para garantir o título Brasileiro. Só pensam, portanto, em vencer as partidas que faltam e nem lamentam a falta de uma disputa entre os dois primeiros colocados, costume que existia antes de o campeonato ser disputado no sistema de pontos corridos como neste ano. "Os dois tipos são bons e tem suas vantagens", comentou Diego. O meia entende que seu time teve o mérito de manter viva a competição. "Quando o Santos reduziu de 12 pontos para seis a vantagem do Cruzeiro, criou medo no adversário e colocou graça no torneio". Depois das sete vitória consecutivas, essa diferença vem sendo mantida. "Se não fosse pelo Santos, o Cruzeiro já seria campeão antecipadamente há bastante tempo", completou. Diego participou pela primeira vez de um campeonato por pontos corridos e achou a experiência válida e aprendeu uma lição. "Num campeonato como esse, todos os jogos são importantes, especialmente os dentro de casa, em que temos obrigatoriamente de conquistar os três pontos". Ele admitiu que esse foi um dos problemas do Santos este ano. "Não conseguimos vencer algumas partidas contra adversários teoricamente fracos e esses pontos perdidos atrapalharam bastante". O goleiro Júlio Sérgio sabe das dificuldades para a conquista do título, e avisou: "sabemos que é difícil pela qualidade do Cruzeiro, mas o Santos não vai desistir". Em sua análise, o campeonato de pontos corridos está premiando as duas equipes mais regulares da competição." A competência de Santos e Cruzeiros mostra que um campeonato de pontos corridos é de que for mais regular e foi o que aconteceu com essas duas equipes". Elano segue à risca a orientação do técnico Leão, de não pensar no Cruzeiro. "Precisamos vencer as três partidas que restam porque uma derrota nos tira do campeonato", disse ele, acrescentando que, nesse caso, nem mesmo o Cruzeiro perdendo vai deixar de ser campeão. "Estamos acostumados a jogar para vencer e não vamos mudar nossa postura, aconteça o que acontecer", completou.