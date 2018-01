Santistas querem voltar ao Brasil Se depender dos jogadores, a equipe do Santos ainda deve voltar para o Brasil antes de disputar o primeiro jogo da final da Libertadores, na próxima quarta-feira. O time está na Colômbia - onde na noite desta quarta venceu o Independiente de Medellin por 3 a 2 - e pode continuar no país, caso o América de Cali - que enfrenta o Boca Juniors na outra semifinal - consiga sua classificação para a decisão. Se ficar com a vaga, o time colombiano fará a primeiro jogo da final em casa e, neste caso, o Santos deve ficar por lá. A delegação do Santos decidiu viajar para Bogotá, onde deverá encontrar bom campo para treinamentos, o que foi impossível em Medellin. ?Nós estamos torcendo para voltar. Seria bom poder comemorar a classificação para a final junto com a nossa torcida?, disse o lateral Léo, autor do terceiro gol santista em Medellin. Justamente para possibilitar a permanência do Santos na Colômbia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, que estava marcada para o domingo, em Curitiba. O jogo foi transferido para o dia 30 de julho. Após o jogo em Medellin e com a vaga assegurada na final, o goleiro Fábio Costa não se conteve e deixou de lado a cautela. ?O Santos não é um time de futebol, é uma grande família. Pode vir quem for que nós vamos atropelar e seremos campeões?, disse o goleiro, à Globonews.