Santistas reclamam em vão do juiz Os jogadores do Santos saíram de campo reclamando muito da arbitragem de Rodrigo Bragheto, alegando que Rico teria feito falta em Mauro no lance do gol de empate da Portuguesa Santista, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ricardinho, que chegou ameaçar a ir pedir explicações ao juiz, desistiu no meio do caminho. "Não adianta falar da arbitragem. Nesses momentos, o melhor que se tem que fazer é manter a cabeça fria", disse o capitão santista. O Santos vai usar boa parte dos US$ 7 milhões que vai receber do Shakthtar Donetsk, da Ucrânia, por Elano, para voltar a se reforçar. A prioridade será a contratação de um lateral-direito e o nome preferido é conhecido do torcedor santista: Paulo César, titular do time campeão brasileiro de 2004. O que impediu o jogador de permanecer na Vila Belmiro foi que o Paris Saint-Germain aceitava prorrogar o empréstimo por mais um ano desde que o Santos assumisse o pagamento do direito de imagem, que representa 60% do que o lateral ganha. Como o time não vai jogar no meio de semana - o próximo adversário será o Atlético de Sorocaba, sábado, em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista -, Oswaldo de Oliveira acredita que poderá contar com todos os titulares, à exceção de Elano, que se despediu dos companheiros, neste domingo, na preleção, Antônio Carlos e Zé Elias. Léo e Basílio, que se recuperam de lesões musculares, voltam aos treinos em campo nesta terça-feira, de acordo com os médicos.