Santistas rezam antes da decisão No penúltimo dia antes da decisão, o Santos não fez treinos táticos, técnicos, nem de finalização, mas guardou alguns minutos para tentar elevar a alma para o jogo contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, no Morumbi. Como é praxe antes de jogos decisivos, o presidente Marcelo Teixeira foi ao CT Rei Pelé para comandar uma sessão de rezas com jogadores e comissão técnica. Marcelo é conhecido pelo sincretismo religioso. Se diz católico, mas flerta com as crenças afro-brasileiras. A ante-sala da presidência, na Vila Belmiro, tem uma imagem de Iemanjá e a sala do presidente tem várias outras delas. No desembarque do Santos na volta da Argentina, ele estava com uma imagem de uma santa ao lado do escudo do Santos na roupa. E são conhecidas na Baixada Santista histórias de que ele tem um pai-de-santo que chegou a ser consultado até antes de contratações de jogadores. Todo o elenco santista esteve na reza desta segunda-feira, mesmo os jogadores de outras religiões, como o zagueiro Alex, evangélico. ?O presidente sempre faz essa reza antes dos jogos. É sempre um Pai Nosso, uma Ave-Maria. Acho que sempre ajuda. Mas não adianta nada orar se não resolver o jogo dentro de campo", disse ele. Católico, o capitão Paulo Almeida disse que as orações ajudam. Mas é descrente sobre a chance de algum trabalho espiritual poder ajudar o time. ?A gente sabe que o presidente é religioso. Não acredito muito, mas respeito."