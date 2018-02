Santistas sofrem na fila para entrar no Palestra Itália O Santos trouxe a partida contra o Rio Claro da Vila Belmiro ao Palestra Itália, neste domingo, para presentear seus torcedores na capital paulista, mas parece não ter se preparado para recepcioná-los bem. Às 17h45, 35 minutos antes do início da partida, uma fila gigantesca se estende pelas imediações do Palmeiras. Há apenas uma bilheteria aberta e muitos torcedores devem entrar no estádio com o jogo já em andamento, apesar dos portões terem sido abertos às 15h30. O tempo médio de espera na fila é de 1h30. A expectativa da diretoria santista é de que o público seja de 20 mil. Como o Corinthians enfrenta o Grêmio Barueri no Pacaembu, a apenas três quilômetros dali, a Polícia Militar fez restrições à entrada dos santistas no Palestra Itália. Os torcedores só podem transitar pela Avenida Francisco Matarazo - a rua Turiassu está interditada para o público. Apesar da pouca distância entre os locais dos jogos e a rivalidade entre as torcidas, até agora não foram registrados incidentes.