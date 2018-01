Santistas sonham com convocação para a seleção brasileira

A convocação da seleção brasileira nesta quinta-feira, às 11 horas, mexe com os jogadores do Santos. O meia Lucas Lima, maestro na goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-MG, sonha com mais um chamado do técnico Dunga para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo. "Tenho deixado isso de lado para não atrapalhar, mas não tem como não pensar nisso. Espero ser convocado", afirmou o jogador.

O técnico do Brasil esteve na quarta à noite no Maracanã, para o duelo entre Fluminense e Palmeiras. "Tomara que ele veja os melhores momentos do jogo do Santos", brincou o meia, que sabe que vem mostrando serviço na equipe paulista. "Tenho procurado ter uma regularidade no clube e acho que essa crescente do time foi boa para mim", lembrou.

Quem também tem uma esperança, mesmo que menor, é o atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols. "Meu trabalho está sendo muito bem feito aqui no Santos, estou mostrando meu valor e se vier a convocação espero corresponder à altura", explicou o veterano de 35 anos, que já foi chamado por Carlos Alberto Parreira para a seleção e participou das conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005.