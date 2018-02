Santistas também esgotam os ingressos Os ingressos para o clássico Santos x Corinthians, quinta-feira, na Vila Belmiro, estão esgotados. As 20 mil entradas disponíveis foram distribuídas gratuitamente para os torcedores, pois este é um dos 11 jogos que foi remarcado pela CBF depois da anulação do STJD por causa da arbitragem de Edílson Pereira de Carvalho. No sábado e domingo, foram entregues ingressos apenas para quem levava o seu canhoto da entrada no jogo do dia 31 de julho, em que o Santos venceu o Corinthians por 4 a 2, mas que acabou anulado pelo STJD. E nesta segunda-feira houve a distribuição gratuita dos bilhetes para o público em geral. A carga dos corintianos era de 2 mil ingressos e ela se esgotou em apenas 30 minutos, na manhã desta segunda-feira. Já os demais bilhetes, todos destinados aos torcedores santistas, duraram até o começo da tarde. Assim, o clássico de quinta-feira terá casa cheia e PM já avisou que não permitirá que ninguém que não tenha ingresso se aproxime da Vila Belmiro, para não criar confusão no dia do jogo.