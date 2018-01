Santistas terão dois mil ingressos A diretoria do Santos negociou com o Boca Juniors dois mil ingressos para a primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América, quarta-feira, no estádio La Bombonera. O preço médio do ingresso é US$ 30. Desta quantia, 600 foram comercializados pelo time argentino com operadoras de turismo de São Paulo. Os demais serão administrados pela diretoria do clube brasileiro. Vale lembrar que não serão vendidos bilhetes no dia do jogo.