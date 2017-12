Santistas vão estar com fôlego em dia Não é somente no número de pontos que o Santos corre atrás do Atlético-PR. O condicionamento físico também tem sido um calcanhar de Aquiles para os jogadores da Vila, sobretudo com o acúmulo dos jogos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, como estava sendo até bem pouco tempo atrás. A explicação é do preparador físico do Santos, Antônio Mello, que agora garante o time voando baixo nas últimas partidas. "Mesmo com a opção por uma formação mista, os jogadores titulares sempre treinaram para os dois torneios, pois poderiam ser requisitados pelo técnico a qualquer momento." Para Mello, a opção da diretoria em disputar os dois torneios no mesmo período aumentou as chances de o adversário paranaense se distanciar na classificação. "Foi uma competição desleal para o Santos, pois enquanto não tínhamos tempo para treinar adequadamente, o Atlético-PR fazia partidas somente aos domingos e tinha a semana cheia para aprontar o time. Isso faz muita diferença na reta final de disputa", argumenta Mello. O Santos fez 73 partidas na temporada - 20 jogos a mais que o Atlético-PR. O preparador físico reclama do calendário, sobretudo nos últimos quatro meses, quando a equipe fez seguidamente duas apresentações por semana. "Hoje os atletas correm mais e têm, portanto, mais desgaste físico. Não vou dizer que as partidas fazem com que o jogador perca a forma, mas é impossível que ele se recupere a tempo e faça qualquer trabalho de manutenção", afirma o especialista. O elenco não ficou feliz com a eliminação na Sul-Americana, por entender a necessidade financeira do clube, mas agradece o tempo para treinar. "Trabalhamos na semana. O elenco está melhor preparado."