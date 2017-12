Santistas vêem calendário com cautela O empresário Virgílio Pina Filho, presidente da Portuguesa Santista S.A, aguarda uma comunicação oficial da Federação Paulista de Futebol para se manifestar a respeito do novo calendário do futebol brasileiro. Ele tomou conhecimento da novidade pelos jornais e preferiu a cautela. "Vamos aguardar um comunicado ou a convocação de uma assembléia da entidade para tratar do assunto e, se necessário, tomar todas as medidas legais cabíveis para defender a Portuguesa". Também o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, foi cauteloso em relação ao calendário, mas acha que a não realização da Copa Mercosul vai causar problemas financeiros aos outros times que disputam a competição. Ele informou que os presidentes dos grandes clubes clubes paulistas irão se reunir para discutir a formação de uma liga.