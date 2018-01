Santistas voltam a sonhar com o título Sonhar nunca foi proibido. Mas nem mesmo os jogadores do Santos andavam acreditando em um mínimo de chances de conquistar o bicampeonato. Ontem, porém, deu tudo certo. O time de Émerson Leão venceu o Atlético-PR por 3 a 2 na Vila Belmiro e contou com a derrota do Cruzeiro para o Juventude, 2 a 1, no Mineirão, para diminuir de doze para nove pontos a diferença que o separa do topo do tabela. Ainda restam nove rodadas. Esta foi a primeira derrota dos cruzeirenses em casa, em 12 meses. Com a derrota, o Cruzeiro se manteve na liderança da competição, com 76 pontos, contra 67 do Santos. Na próxima rodada, o time celeste pega o Internacional, em Porto Alegre. O Santos, por sua vez, pega o Bahia, em Salvador. A rodada deste domingo teve ainda a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 3 a 0, na estréia do técnico Juninho Fonseca. O time permanece na 11ª posição na classificação geral, mas pelo menos colocou um fim na crise instalada no clube depois de duas derrotas consecutivas e a demissão do técnico Junior após 10 dias de trabalho. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Fluminense, que no sábado perdeu para o Guarani (2 a 0) e voltou para a penúltima colocação, com 38 pontos. Ainda neste domingo, o Paraná goleou o Inter por 4 a 0; o Criciúma venceu o Vasco por 2 a 1, Fortaleza e Figueirense empataram por 1 a 1 e Vitória e São Caetano ficaram no 0 a 0 em Salvador.