Santo André: 100 ônibus à disposição Incentivos não vão faltar ao time do Santo André para esta primeira partida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Flamengo. A diretoria do clube divulgou que colocará 100 ônibus à disposição dos torcedores que vão ao Parque Antártica. Além disso, assim como fez na fase final, quando o time bateu o 15 de Novembro-RS, já foi prometida uma premiação aos atletas. O valor, no entanto, não foi divulgado oficialmente mas deve chegar a R$ 10 mil para cada jogador pela conquista do título. A competição vem sendo muito lucrativa para o time do ABC Paulista. Pela classificação diante de Novo Horizonte-GO e Atlético-MG, nas primeira e segunda fases, o time arrecadou cerca de R$ 38 mil cada fase. Contra Guarani, Palmeiras e 15 de Novembro, este valor subiu para R$ 117 mil por fase. Na final, a premiação será de R$ 1 milhão para o campeão e R$ 500 mil para o vice. Somando, o Santo André já faturou R$ 427 mil e pode totalizar quase R$ 1,5 milhão se for campeão. Outra fonte de estímulo para os jogadores do time paulista estará nas arquibancadas. Escolada pelo péssimo público que compareceu ao Pacaembu no jogo semifinal contra os gaúchos - apenas 594 pagantes -, a diretoria já colocou à disposição dos torcedores 100 ônibus gratuitos. Segundo o diretor Sérgio do Prado, o número pode aumentar se a demanda assim necessitar. Os ônibus sairão do Paço Municipal e do estádio Bruno José Daniel, a partir das 18h30, com destino ao estádio do Palmeiras, percorrendo apenas 13 quilômetros. Dos 20 mil ingressos destacados para a cidade de Santo André, cerca de cinco mil foram vendidos até o final da tarde desta terça-feira. No Rio de Janeiro, os três mil ingressos terminaram antes mesmo de fecharem as bilheterias na segunda-feira. Cinco mil ingressos estavam sendo vendidos no Parque Antártica. A arquibancada está sendo vendida a R$ 20, cadeiras descobertas R$ 25 e numeradas cobertas R$ 40. Estudantes, idosos e professores da rede pública, portando documento, pagam meia. A Polícia Militar destacou 150 policiais para a segurança. A CEET vai isolar as ruas próximas ao estádio do Palmeiras e só atravessarão as barreiras quem tiver os ingressos nas mãos. Os ingressos serão vendidos até as 18 horas, quando serão abertos os portões.