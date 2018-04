Santo André acerta a volta do atacante Leandrinho

O atacante tem 26 anos e assinou contrato até o final de 2011. Leandrinho vestiu a camisa do Santo André entre 2004 e 2007, além de quase ter voltado ao clube do ABC paulista no início deste ano. Por causa de imbróglios contratuais, o atacante sequer entrou em campo.

O novo reforço chega credenciado pelos trabalhos anteriores com o técnico Sérgio Soares. Depois do Santo André, o jogador teve passagens por São Caetano, CRB, Goiás e Vila Nova. "Já trabalhei com o Sérgio outras vezes. É um profissional sério, que cobra muito de todos, e faz o time jogar com muita raça", disse Leandrinho a

O reforço aposta na reação do Santo André no Brasileirão após a contratação de Sérgio Soares. "Sei que o clube está em situação delicada na competição. Mas, com certeza, rapidamente ele vai colocar em prática seu estilo de comando e tirar o time da parte de baixo da tabela."

Leandrinho é o sétimo atacante do elenco do Santo André. No setor, já faziam parte do time Bruno Eduardo, Wanderley, Osny, Nunes, Malaquias e Ricardinho. O time paulista ocupa a 17.ª posição do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, com 24 pontos.