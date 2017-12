Santo André acerta com mais dois O Santo André continua se reforçando para buscar o título paulista da Série A1, a primeira divisão estadual. A diretoria do clube confirmou o acerto com o meia Luís Fernando, ex-Guarani e que atuou no Campeonato Brasileiro pelo Gama. O zagueiro Lica, outro que já defendeu o Guarani, também definiu suas bases salariais. Luís Fernando chegou a ser anunciado como reforço do América de São José do Rio Preto. Mas preferiu aceitar a oferta do Santo André. Ele passou o final de ano em Florianópolis, devendo se apresentar ao seu novo clube na quarta-feira. Os dois reforços foram indicados pelo técnico Luiz Carlos Ferreira. "São dois grandes jogadores. O Luís Fernando é habilidoso, arma bem o jogo e tem experiência. O Lica já trabalhou comigo em vários clubes", explicou o treinador do Santo André. O Santo André estréia no Paulistão no próximo 20 janeiro, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste.