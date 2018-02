Santo André acerta contratação do experiente Galeano O Santo André acertou nesta quinta-feira a contratação do volante Galeano, de 34 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza e já estava desde o ano passado na mira do clube do ABC. ?No Paulistão de 2006 tentamos contratá-lo, mas na oportunidade não deu certo?, disse o diretor de futebol do clube, Sérgio do Prado. Galeano deve ser apresentado nesta sexta-feira no Estádio Bruno José Daniel. Revelado pelo Palmeiras, clube onde mais se destacou, Galeano também jogou por Juventude, Botafogo e Ponte Preta. Ele não deve ter condições de jogo, no entanto, para entrar em campo domingo, às 17 horas, contra o Noroeste - o Santo André busca a reabilitação, depois de perder por 3 a 0 para o Marília, na estréia.