Santo André acerta o retorno do volante Ramalho Confiando em ter formado um elenco capaz de realizar boa campanha no Campeonato Paulista, a diretoria do Santo André confirmou nesta sexta-feira o acerto com o volante Ramalho, que estava emprestado ao São Paulo. ?Estamos ficando com um jogador experiente e que pode liderar nosso time?, festejou o diretor Sérgio do Prado. Ele também confirmou a apostas em duas promessas: o goleiro Flaubert, do Moto Club-MA e o atacante Toledo, do Ulbra-RS, que já teve uma passagem pelo futebol da Turquia. O grupo de jogadores está fechado com 27 jogadores e parece ter agradado ao técnico Ruy Scarpino, que já comandou o time na temporada de 2006, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro da Série B. ?Temos um time competitivo?, assegurou o treinador, que comanda os treinos na Chácara Santa Luzia, no ABC. Marília Correndo contra o tempo para fechar o grupo de jogadores para o Campeonato Paulista, a direção do Ituano confirmou o acerto com o atacante Eliomar, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Marília. A contratação foi aprovada pelo técnico Ademir Fonseca. Noroeste O técnico Paulo Comelli espera fechar o grupo de jogadores do Noroeste com o experiente volante Claudecir, que tem vínculo com o Palmeiras. As negociações estão evoluindo e o negócio pode ser fechado até segunda-feira. Paulista A novela envolvendo a renovação do contrato do meia Felipe Sodinha, 18 anos, continua se arrastando no Paulista. A posição oficial é de que os dirigentes fizeram uma proposta inicial de renovação do vínculo, porém o jogador não aceitou. São Bento Objetivo da diretoria é acertar com o zagueiro Paulão, que defendeu o Vasco no último Campeonato Brasileiro e contabiliza passagens por Mogi Mirim, São Paulo, Guarani, entre outros. No Campeonato Paulista de 2006, ele jogou no rival Atlético Sorocaba. O acordo está fechado entre as partes, mas depende do aval do técnico Freddy Rincón.