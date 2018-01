Santo André acirra briga no Paulista O Santo André encostou na liderança do Campeonato Paulista da série A-1 ao vencer o Botafogo, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no ABC. Após a sétima rodada da competição, a equipe soma 14 pontos, um a menos que o Juventus que, pela manhã, empatou com o Rio Branco, por 2 a 2. Outro time que melhorou sua posição na tabela foi o Ituano que chegou aos 13 pontos depois de vencer a lanterna Portuguesa Santista, por 2 a 1, em Itu. O América perdeu a chance de se isolar na liderança ao perder para o Mogi Mirim, por 1 a 0, em Mogi, na estréia do técnico Carlos Rossi. O União São João chegou aos 10 pontos depois de arrancar um empate com o Barbarense, por 3 a 3, em Santa Bárbara d´Oeste. No sábado cedo, Matonense e Internacional empataram, por 1 a 1. Apenas dois times estão invictos: Juventus e Ituano. O artilheiro da competição é Alex Alves, do Juventus, com seis gols. Mogi mirim 1 X 0 América - O Mogi Mirim conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-1 ao superar o América, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", em Mogi. O gol da vitória foi marcado por Jackson aos dois minutos do segundo tempo. Santo André 2 X 1 Botafogo - O Santo André assumiu a vice-liderança do Paulistão ao vencer o Botafogo, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio "Bruno José Daniel", no ABC. O Santo André tem 14 pontos, um a menos que o líder Juventus e um a mais que outros três clubes: Botafogo, América e Ituano. União Barbarense 3 X 3 União São João - O clássico regional entre União Barbarense e União São João acabou empatado por 3 a 3, neste domingo à tarde, no estádio "Antonio Guimarães", em Santa Bárbara. Ituano 2 X 1 Portuguesa Santista - O Ituano fez a sua lição de casa ao vencer o lanterna Portuguesa Santista, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio "Novelli Junior", em Itu. Invicto na competição, o time de Itu tem 13 pontos ao lado de Botafogo e América, que perderam nesta sétima rodada do Paulistão.