Santo André afasta cinco jogadores do elenco

Na terça-feira, o clube viajará para Atibaia - onde fará uma intertemporada por conta da folga na tabela do Brasileirão - já sem os barrados. Os cinco atletas ficarão treinando separadamente no Estádio Bruno José Daniel.

O time do técnico Alexandre Gallo teve uma boa recuperação na tabela com duas vitórias seguidas: 2 a 1 no Botafogo e 1 a 0 no Coritiba. Agora, o time é o 15.º colocado, com 24 pontos, a três pontos do Náutico, primeiro na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Santo André enfrenta o Flamengo, no Maracanã, e ultrapassa o adversário se vencer a partida.