Santo André ainda em situação difícil A segunda vitória consecutiva do Santo André sobre o Avaí, na noite desta terça-feira, no estádio Bruno José Daniel, aumentou a confiança dos jogadores em conseguir uma vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, ao mesmo tempo, é grande a preocupação para as duas próximas rodadas porque, para não depender de ninguém, o time terá que vencer Santa Cruz e Grêmio, os líderes do Grupo A, com nove pontos, e ainda tirar a diferença no saldo de gols, que no momento é de quatro (4 a 0). Nessas condições, a chance do time paulista, com seis pontos, ainda continua limitada, pois ou terá que vencer os dois adversários por uma grande diferença de gols ou vencê-los e torcer para que, pelo menos um deles, perca pontos para o já eliminado Avaí. Existe a possibilidade até de três clubes terminarem a fase com 12 pontos e as duas vagas serem definidas no critério de desempate. Por conta desta expectativa, o técnico Sérgio Soares ficou irritado com a atitude de alguns jogadores durante a partida, que, segundo ele, fizeram firula. A bronca recaiu, principalmente, sobre o zagueiro Valdomiro, que tentou ?pedaladas? ao estilo de Robinho, e o com atacante Rodrigão, que tentou dribles de efeito. ?Temos que procurar o gol sempre, sem frescuras. Futebol é coisa séria e eu exijo isso do time, sempre?, comentou Soares. ?Podíamos ter aproveitado melhor esse jogo, mas perdemos várias chances de gol?, lamentou o zagueiro e capitão Dedimar, que marcou dois gols, um deles de pênalti. Para o coordenador-técnico, o experiente Pepe, o mais importante foram as vitórias que devolveram ao time as chances de classificação. Ele acha que o Avaí pode ?roubar algum pontinho dos nossos adversários?, tendo inclusive recebido do volante Adriano, seu ex-atleta na Portuguesa Santista, a promessa de muita disposição nos jogos restantes da semifinal. Tal fato abre a perspectiva de que a direção do Santo André possa oferecer uma premiação extra para o time catarinense. Sem tempo para recuperação e treinamentos, a comissão técnica programou um treino tático nesta quinta, quando Sérgio Soares deve confirmar o time sem mudanças para pegar o Santa Cruz, nesta sexta, no ABC. A despedida do Santo André na segunda fase será diante do Grêmio, no dia 14, no estádio Olímpico, em Porto Alegre.