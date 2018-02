Santo André ainda mantém a esperança Com chances remotas de se classificar para o quadrangular final da Série B do Brasileiro, o Santo André ainda mantém a esperança. Para sair com a vaga, o time precisa vencer o Grêmio, sexta-feira, em Porto Alegre, e ainda torcer por uma derrota do Santa Cruz para o já eliminado Avaí, no mesmo dia, em Recife. "Nós não podemos jogar a toalha. Agora está difícil, mas como ainda há uma pequena possibilidade de alcançarmos a vaga, nós vamos brigar até o fim", avisou o técnico Sérgio Soares, exigindo a vitória mesmo se não vier a classificação. "Sairemos de cabeça erguida." Para complicar ainda mais a situação, o Santo André terá os desfalques do goleiro Júlio César, do zagueiro Diego Padilha e do meia Rafinha, que irão cumprir suspensão.