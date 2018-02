Santo André ainda procura um técnico Após a saída inesperada do técnico Hélio dos Anjos, o Santo André pretende anunciar o substituto até o final desta semana. Cuca, que trabalhou no São Paulo e no Grêmio durante o ano, chegou a ser cogitado, mas o clube já descartou sua contratação. De acordo com o presidente do Santo André, Jairo Livólis, três treinadores estão sendo contactados. "Temos a intenção de anunciar até o final desta semana o nome do novo técnico. Temos três nomes em vista e o de Cuca não está entre eles. Está descartada a sua contratação", garantiu o dirigente. Entre os cotados para assumir o cargo, o favorito é Adílson Baptista. Ele tinha sido convidado para assumir o Santo André antes do acerto com Hélio dos Anjos, que alegou problemas particulares e ficou apenas 16 dias no cargo. "Fui procurado quando estava no Paysandu, mas não acertei e o Hélio acabou indo para o time. Depois de sua saída, não fui procurado por ninguém da diretoria. Não há nada de concreto", revelou Adílson Baptista.