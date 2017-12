Santo André ainda sonha com o título A derrota por 1 a 0 para o Ituano na primeira partida da final da Copa Estado de São Paulo não tirou as esperanças do Santo André de conquistar o título e também a inédita vaga para a Copa do Brasil de 2004. No próximo domingo, às 11 horas, o time do ABC Paulista decide o título jogando em casa e precisa vencer por dois de diferença. Se vencer por apenas um gol, a decisão irá para os pênaltis. "O Ituano realmente mostrou ser uma parada dura. É um time muito difícil de ser batido, mas não impossível. Mostramos um bom futebol, mas acabamos saindo derrotados. Domingo espero que seja diferente", afirmou o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferrei ra. Os dois times, inclusive, já criaram uma certa rivalidade este ano. No Campeonato Brasileiro da Série C as equipes se enfrentaram duas vezes, com um empate e uma vitória para o time de Itu. Os resultados acabaram ajudando a equipe do técnico Ruy Scarpino a chegar ao título da Terceira Divisão. Os dois times, entretanto, garantiram vaga na Série B do próximo ano, substituindo União São João e Gama. "O Ituano vive um momento mágico e temos que aproveitar esta fase para colecionar conquistas. Respeitamos o Santo André, mas temos que pensar grande, pensar sempre no título", explicou o treinador do Ituano. À parte a briga pela vaga na Copa do brasil, I tuano e Santo André, respectivamente campeão e vice da Série C, garantiram o acesso para a Série B em 2004.