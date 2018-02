Santo André antecipa viagem ao Ceará O Santo André antecipou a viagem para o Ceará e embarca nesta quarta-feira para a capital cearense, onde enfrenta o Fortaleza, na sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Péricles Chamusca deve ter todos os jogadores à disposição, mas só define o time nesta quinta. "Não queremos deixar para chegar ao local em cima da hora. Preferimos viajar antes, com calma, para obtermos o resultado positivo", explicou o técnico. O objetivo da partida, além da vitória, é fugir da pontuação negativa, já que o Santo André foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a perda de 12 pontos, pela escalação ilegal do zagueiro Valdir e do atacante Osmar. O time vive a expectativa do julgamento do recurso, marcado para esta quinta-feira. As principais armas de defesa são a extinção do BID (Boletim Informativo Diário) e uma declaração do presidente da Federação Paulista, Marco Polo Del Nero, assumindo parte da culpa no caso. A equipe do ABC é lanterna da competição com três pontos negativos. O Fortaleza é o quinto colocado com dez pontos. Na última rodada a equipe nordestina perdeu para o Ituano por 2 a 1 e o Santo André venceu o Joinville por 3 a 2.