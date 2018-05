Santo André anuncia contratação do zagueiro Alisson A diretoria do Santo André confirmou a contratação de mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista de 2010. Trata-se do zagueiro Alisson, que estava no Mogi Mirim. O jogador assinará contrato com o clube do ABC paulista até o fim do ano, para disputar tanto o estadual quanto o a Série B do Campeonato Brasileiro.