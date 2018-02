Santo André anuncia o retorno de Luiz Carlos Ferreira A diretoria do Santo André agiu rapidamente e já anunciou seu novo treinador: Luiz Carlos Ferreira. Velho conhecido no clube, ele retorna ao ABC paulista com a missão de salvar o time da incômoda última posição no Campeonato Paulista, com quatro derrotas consecutivas. Ele assume no lugar de Ruy Scarpino, que pediu demissão nesta terça-feira. Esta será a nona passagem de Ferreira pelo Santo André. Conhecido como Rei do Acesso, por ter conseguido 15 acessos com clubes em sua carreira, chega com missão parecida de 2006, quando assumiu o clube e afastou as possibilidades de rebaixamento para a Série A-2. A sua estréia acontecerá nesta quinta-feira, às 20h30min, contra o atual campeão brasileiro, o São Paulo, no Estádio do Morumbi. O técnico promete já uma novo ânimo de seus jogadores. ?Sei que o grupo é bom e vai dar a resposta dentro de campo. É tudo uma questão de uma boa conversa?, acredita Ferreira.