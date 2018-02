Santo André aposta no seu "matador" O Santo André luta pela proeza e pela conquista inédita da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã, precisando empatar por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou com uma vitória simples sobre o Flamengo. Diante das circunstâncias e da necessidade de marcar gols, a maior esperança fica nas costas do atacante Sandro Gaúcho, artilheiro do time na competição com cinco gols e com o mesmo número de gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Experiente, com 34 anos, Sandro aposta na força do time para reverter situações adversas. "Nosso time cresce de produção sob pressão. Já conseguimos reverter situações piores e agora vamos lutar também por isso. Dependemos de uma vitória", comentou o atacante, um especialista em jogo aéreo. Já marcou três gols desta forma, embora tenha passado em branco na primeira final, no empate por 2 a 2 no Palestra Itália. "Na verdade os zagueiros não me deram espaço. Mas isso abre espaço para os outros jogadores." Sandro Gaúcho também pode estar se despedindo do time do ABC, uma vez que praticamente acertou detalhes para defender a Ponte Preta até dezembro no Brasileiro da Série A . "Este assunto vou discutir só a partir de quinta-feira." Para o técnico Péricles Chamusca as adversidades que se apresentam ao time neste momento são motivações a mais para seus jogadores. "Teremos que fazer dois gols ou vencer, teremos 80 mil pessoas contra e todo o impacto provocado pelo Maracanã, o maior estádio do mundo. Nosso time vai reagir bem, está treinado para estas situações", assegura Chamusca. Os fatos comprovam as palavras do treinador. Nas quartas-de-final o Santo André empatou por 3 a 3 em casa com o Palmeiras e só chegou às semifinais depois de empatar, por 4 a 4, no Parque Antártica. Nas semifinais outra virada sensacional. No Pacaembu quase vazio o time paulista perdeu para o XV de Campo Bom-RS, por 4 a 3, mas venceu lá no Sul, por 3 a 1. O retrospecto também apresenta o Santo André com o melhor ataque da competição, com 24 gols. E conseguiu na primeira final furar a defesa flamenguista, que não sofria gols há sete jogos na competição. "É mais uma prova de que podemos marcar os gols que precisamos", diz Osmar, companheiro de Sandro Gaúcho. Para Dedimar, zagueiro e capitão, "nada é impossível para nós". A mesma confiança é demonstrada pelo experiente Romerito, melhor em campo na semana passada. "Nosso time se preparou para esta competição e podemos encarar tudo e todos. Vamos brigar pelo título lá no Maracanã", promete o meia, que atuará como ala-esquerdo. Por outro lado, o zagueiro Alex fará sua estréia no tradicional estádio. "Será uma emoção muito grande, porque é um desejo de qualquer profissional", comentou, todo encabulado. Com relação à escalação há tranqüilidade no elenco. Chamusca já tinha avisado na semana passada de que não pouparia ninguém no jogo diante do Londrina, vencido por 4 a 2, no ABC. O time escapou da lanterna da Série B e ganhou mais moral para a decisão. O técnico manterá o esquema 3-5-2, só existindo uma pequena dúvida na ala-direita entre Da Guia e Nelsinho. Eles têm se revezado durante os jogos. No sábado, Nelsinho atuou bem e marcou um gol e pode ter a preferência. Da Guia participou do primeiro jogo, na quarta-feira, diante do time carioca. No Rio desde segunda-feira à noite, os jogadores participaram de um treino leve nas Laranjeiras, nesta terça-feira à tarde. A diretoria não confirmou a premiação em caso da conquista do título, mas chegaria a R$ 10 mil para cada jogador. Caso seja campeão, o clube vai contabilizar perto de R$ 1,5 milhão em prêmios e arrecadação.