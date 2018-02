Santo André aposta tudo no jogo aéreo Para continuar a surpreender na Copa do Brasil, o Santo André aposta no que foi a sua maior arma até o momento na competição: as bolas aéreas. Nos treinamentos que precederam a decisão desta quarta-feira contra o Flamengo, o técnico Péricles Chamusca treinou exaustivamente os cruzamentos na área. Dos 22 gols marcados pelo time do ABC Paulista, que lhe renderam o melhor ataque até então, metade saiu de bolas levantadas na área. Quem mais aproveitou esses lances foi o artilheiro da equipe com cinco gols, Sandro Gaúcho. Somente contra o Palmeiras, nas quartas-de-final, foram quatro gols de cabeça nos dois jogos. Se conseguir uma boa vantagem de gols, o Santo André poderá jogar com o regulamento na mão no segundo jogo, dia 30, no Maracanã. Chamusca já tem experiência em finais, porque participou pelo Brasiliense, vice-campeão em 2002, após perder para o Corinthians. "Toda decisão é importante, ainda mais esta em nível nacional. Só espero que minha experiência em final possa ajudar o time para que agora o fechamento seja diferente". Ele não vê também problema de enfrentar um time da Série A, mesmo porque o Santo André já eliminou outros três participantes da primeira divisão: Atlético Mineiro, Guarani e Palmeiras. Passou na primeira fase pelo Novo Horizonte, de Goiás, e nas semifinais pelo 15 de Novembro, de Campo Bom-RS. A única diferença do time que, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, empatou sábado com o Bahia na Fonte Nova por 0 a 0, será a ausência do lateral-esquerdo Almir, que não está inscrito na competição e também foi expulso. Da Guia, recuperado de contusão, volta à lateral-direita. O zagueiro Alex será deslocado para a esquerda e Dedimar para o miolo da zaga. O lateral Nelsinho, com uma lesão na coxa, é desfalque certo. Em relação ao adversário, Péricles Chamusca tem tomado atitudes bastante cautelosas. Ele passou boa parte de segunda-feira estudando o estilo de jogo do Flamengo e já sabe com o que se preocupar. "O ponto forte deles é a velocidade que têm no ataque. Se conseguir conter essa rapidez da passagem de bola para o ataque e a habilidade de Felipe, temos boas chances de sair com um grande resultado", explicou. Para o seguimento do Campeonato Brasileiro da Série B, quando enfrenta o Londrina-PR no próximo sábado, o Santo André anunciou a contratação do lateral-direito Edson Mendes, que foi campeão paulista pelo São Caetano, na reserva de Anderson Lima.